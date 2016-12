Calcio: frode e riciclaggio, la Svizzera indaga Beckenbauer

La procura federale svizzera ha aperto un'indagine contro Franz Beckenbauer per riciclaggio di denaro e frode in seguito all'affidamento alla Germania del Mondiale del 2006. Lo riferisce lo Spiegel online. Motivo dell'indagine della magistratura, che riguarda anche altri personaggi, è una serie di flussi di cassa sospetti per un valore di oltre 10 milioni di franchi svizzeri, iniziata nel 2002 e conclusasi nel 2005.