Calcio: Franz Beckenbauer operato per un bypass al cuore

Dopo i guai con la giustizia svizzera per i mondiali 2006, ora la salute: secondo quanto riferisce il popolare ma informatissimo quotidiano tedesco Bild, Franz Beckenbauer è stato operato domenica "a cuore aperto" per applicare "almeno un bypass". Non si è trattata di un'operazione d'urgenza ma di un intervento preparato da "diverse settimane". Il "Kaiser" compirà 71 anni il prossimo 11 settembre.