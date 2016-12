17 novembre 2014 Calcio & Burlesque: Miss Satine "sponsor" di una squadra Una formazione di Foligno ha scelto di chiamare il proprio team "Miss Satine Football Club" e di mettere l'immagine della star sulle maglie Tweet google 0 Invia ad un amico

15:02 - Calcio e Burlesque insieme. Una squadra di calcio a sette di Foligno ha deciso di chiamare il proprio team "Miss Satine Football Club" in onore della ballerina Silvia Sorrentino, vincitrice a Parigi e a Mosca delle gare mondiali di Burlesque. Contattata dal capitano della squadra, la star ha accettato di buon grado l'iniziativa di "sponsorizzazione" nata per dare un calcio alla violenza sulle donne e fare beneficenza. Sulle divise è stata stampata una foto della ballerina durante un'esibizione di Burlesque e presto verrà realizzato anche un calendario per raccogliere fondi a favore di una struttura di Perugia che accoglie malati di leucemia.

"Si tratta della prima squadra di calcio Burlesque — ha spiegato Miss Satine col sorriso —. In un periodo dove si sentono sempre cattive notizie, è bello venire a conoscenza di episodi divertenti e soprattutto solidali. E' un’insolita ma bella richiesta, non me lo aspettavo, pensavo fosse uno scherzo e invece... ".