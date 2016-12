Calcio, Coca Cola e McDonald's chiedono la testa di Blatter

Coca Cola e McDonald's chiedono le dimissioni immediate di Sepp Blatter dalla Fifa "per il bene del calcio". L'entrata a gamba tesa da parte dei due colossi dell'industria alimentare, principali partner di grandi manifestazioni sportive come i Mondiali, arriva dopo la recente indagine di gestione fraudolenta e appropriazione indebita, avviata in Svizzera, in cui è coinvolto il numero uno del pallone. "Compromessa la reputazione della Fifa", si legge nei comunicati delle aziende. "Non si dimetterà", assicura il legale di Blatter, rieletto la scorsa estate, dopo che aveva lasciato la poltrona.