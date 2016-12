Calcio, assessore Berdini: ok a stadio As Roma, ma no ai grattacieli

"Sì" alla costruzione del nuovo stadio dell'As Roma a Tor di Valle, "no" ai grattacieli. E' questo il pensiero espresso dall'assessore all'Urbanistica della Capitale, Paolo Berdini, che ha dichiarato: "In caso contrario dovranno decidere loro, non siamo noi a decidere". "Spero che ci sia da parte della società la ragionevole presa in carico di tutte le osservazioni che il Comune ha fatto in questi anni", ha aggiunto.