Calcio, aggrediscono tifoso del Bayern: condannati a comprarne la maglia

Non lo avrebbero mai fatto, perché un tifoso che si rispetti non entrerebbe mai spontaneamente nel negozio della squadra rivale, troppo umiliante farlo. Ma non hanno potuto scegliere i due supporter del Monaco 1860 condannati da un giudice tedesco a fare acquisti nello shop ufficiale del Bayern per evitare 15 mesi di carcere senza condizionale, per un'aggressione a un avversario.