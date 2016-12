Cagnotto, altra medaglia: bronzo nel trampolino 3m

"NON ME L'ASPETTAVO""Oggi sono quasi stupita, non me l'aspettavo. Ho visto la canadese molto in forma, ero convinta di arrivare quarta o quinta e non sarebbe stato un problema. Man mano ho fatto una bella gara e pensavo a fare solo un bel punteggio. Me l'ha un po' regalato, ma ogni tanto... Si vede che ho una nuvola che mi protegge, in questi giorni, non me l'aspettavo, è bellissimo".



"È il più bel mondiale della mia vita (nona medaglia iridata, ndr), domani nel sincro spero di fare una bella gara, ho ancora qualche energia, mi divertirò e la prenderò serenamente, come oggi". Meglio l'oro in una disciplina non olimpica o questo bronzo pesantissimo? "L'oro è un'altra cosa, c'è proprio un abisso tra l'oro e bronzo, anche se non è specialità olimpica. Oggi ero agitata il giusto, non avevo il malessere. Magari fosse sempre così. La dedica? A tantissime persone: a tutti quelli che mi seguono, il mio fans club, a chi mi sta vicino e anche un po' a me stessa".