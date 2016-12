Buffon, l'uomo dei record Imbattuto per 973 minuti

Gianluigi Buffon è il più forte portiere italiano della storia. Quello che probabilmente era già chiaro a tutti, da oggi è certificato anche dalle statistiche: il numero uno della Juventus ha stabilito infatti la più lunga striscia di imbattibilità della storia del nostro campionato strappando il record a Sebastiano Rossi, che nel 1994 era rimasto imbattuto per 929'. Buffon non ha preso gol in Serie A per oltre 10 partite, 973 minuti con la porta inviolata, sarà davvero difficile strappargli questo primato.