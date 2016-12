Buffon e Gattuso, da Berlino alla Carrarese

Lavori in corso all'interno del club gialloazzurro, dove Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale di Roma e Pisa, è il rappresenta di una cordata interessata a rilevare la maggioranza delle quote della società. Interpellato sulla questione, Fabrizio Lucchesi non ha né confermato né smentito, trincerandosi dietro un "stiamo ancora perfezionando le trattative e nulla è sicuro. Appena lo sarà, verrà convocata una conferenza stampa per spiegare i dettagli". Intanto però in città la notizia è stata subito accolta con grande entusiasmo dai tifosi della Carrarese, che accoglierebbero Gattuso a braccia aperte.