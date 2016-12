Bufera Tavecchio, Malagò: "Parole inaccettabili, ma no al commissario"

Continua la bufera scatenata dagli insulti registrati del presidente della Figc Carlo Tavecchio ("Tenete a bada gli ebrei e lontano da me gli omosessuali"). E' intervenuto anche il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò: "Le parole emerse attraverso la registrazione audio sono inaccettabili e vanno biasimate, ma sottolineo che non esiste alcun presupposto tecnico-giuridico perché il Coni possa commissariare la Federcalcio" e poi ha aggiunto: "Ho chiesto, con urgenza, un report dettagliato alla Figc per approfondire il caso".