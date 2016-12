Brenda Perez, travestita da maschio per battere gli uomini

Il calcio è uno sport per uomini veri. Ma ne siamo proprio sicuri? Lo show televisivo spagnolo “El Hormiguero“ ha condotto un esperimento

nel tentativo di sfatare i pregiudizi che girano intorno al calcio femminile. Brenda Perez, calciatrice professionista, si è sottoposta a 7 ore di make up per trasformarsi in Dani Perez e partecipare ad una partita tra uomini. I soli a conoscenza dell'identità della calciatrice erano l'arbitro e il responsabile dello show. Dal suo ingresso in campo Brenda alias Dani regala giocate di classe e in poco tempo diventa una spina nel fianco della difesa avversaria, fino a quando la giocatrice decide di rivelare la sua vera identità prima di un calcio di punizione lasciando tutti i giocatori in campo letteralmente a bocca aperta