Brasile, scontri Flamengo-Botafogo: 1 morto e 7 feriti

E' di un morto e sette feriti il bilancio degli scontri a Rio de Janeiro durante il derby di calcio fra Flamengo e Botafogo. Un uomo è stato ucciso nei pressi dello Stadio Olimpico di Rio nel corso delle violenze scoppiate prima della partita. I dirigenti del Botafogo avevano espresso la loro preoccupazione circa la sicurezza per via di uno sciopero da parte delle forze di polizia di Rio. Il Flamengo ha vinto la partita per 2-1.