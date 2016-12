Brasile, Pelè dimesso oggi

01:11 - Pelè lascerà martedì l'ospedale. Lo ha annunciato l'Albert Einstein di San Paolo, dove la leggenda del calcio brasiliano si trova ricoverato dal 24 novembre scorso per una infezione delle vie urinarie a seguito di un intervento per la rimozione di calcoli del rene, dell'uretra e della vescica. Pelè, 74 anni, è uscito mercoledì scorso dal reparto di terapia intensiva dove era stato trasferito alcuni giorni dopo il ricovero per vincere l'infezione.