26 aprile 2015 Boxe: Wladimir Klitschko vince ed eguaglia il grande Joe Louis: 27 match mondiali Il campione ucraino dei pesi massimi batte ai punti l'americano Jennings e ora condivide il record con il pugile statunitense Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:43 - Wladimir Klitschko si conferma il re indiscusso dei pesi massimi. Al Madison Square Garden di New York, il 39enne pugile ucraino ha sconfitto ai punti con verdetto unanime (116-111, 116-111, 118-109) l'americano Bryant Jennings, conservando le corone Wba, Wbo, Ibf e Ibo. Con il 64° successo in carriera (su 67 match), il minore dei fratelli Klitschko eguaglia il grande Joe Louis a quota 27 come numero di match valevoli per un titolo mondiale. Il prossimo rivale dovrebbe essere l'imbattuto pugile inglese Tyson Fury (24-0).