Boxe, Pacquiao annuncia il salto dal ring alla politica: "Lascio, vado in Senato"

Manny Pacquiao appenderà presto i guantoni al chiodo per scendere in politica. Il campione del mondo di boxe lo ha annunciato ai suoi tifosi in conferenza stampa: "Sono pronto per ritirarmi, ho boxato per 20 anni ed ora voglio servire il mio Paese". Il 36enne si candiderà nel 2016 per un posto nel Senato delle Filippine. "Me lo ha consigliato Dio" ha aggiunto il pugile protagonista con l'americano Floyd Mayweather di quello che è stato definito l'incontro del secolo.