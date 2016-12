Boxe, Mickey Rourke torna sul ring

14:21 - Per Mickey Rourke la normalità è sempre stata un optional superfluo. Lo dimostra la sua carriera borderline vissuta tra alti e bassi del box office cinematografico. Molti considerano quella in “The Wrestler” (film del 2008) la sua miglior interpretazione, tant’è che venne candidato all’Oscar. Ora Rourke – a 62 anni – si prepara a tornare su un ring a prendere cazzotti veri, roba utile a sottolineare la sua vita al limite. Mickey si sta allenando per il clamoroso ritorno alla boxe, la sua passione adolescenziale prima di intraprendere la carriera di attore.

Rourke ha infatti combattuto tra novizi e dilettanti dal 1962 al 1973, con 27 vittorie e 3 sconfitte. Il 23 maggio del 1991, nel pieno del successo cinematografico, arriva il debutto tra i professionisti contro Steve Powell. Massimi leggeri la categoria, “El Marielito” il soprannome scelto per combattere. 8 incontri in totale con 6 vittorie, 2 pareggi e il volto segnato per sempre dai colpi subiti. Ora parte la nuova sfida, ancora una volta fuori tempo massimo, per un personaggio che dell’eccesso a tutti i costi ha fatto la sua bandiera. Il 28 novembre a Mosca affronterà il ventinovenne Elliot Seymour, di 33 anni più giovane. Un massimo leggero dalla carriera disastrosa segnata da 9 sconfitte su 10 incontri disputati.