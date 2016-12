Boxe: Mayweather, uno strip club in casa

Floyd Mayweather non perde occasione per palesare la sua enorme ricchezza. Dopo una vita a boxare, l'ex campione si gode la pensione tra viaggi, spese folli e belle donne. L'ultima bizzarria in ordine di tempo è stato lo stesso ex pugile a rivelarla su Instagram. "Loro vanno allo strip club. Io lo strip club me lo porto con me dove e quando voglio" il post corredato da una sua immagine sdraiato su migliaia di banconote.