Boxe: Mayweather torna sul ring

Floyd Mayweather tornerà a combattere . Il pugile americano, che si è ritirato imbattuto il 12 settembre 2015, affronterà in estate il campione della UFC Conor McGregor, per quello che sarà il match di boxe più ricco di sempre. The Money avrà garantita una borsa di 127 milioni di euro, mentre il fuoriclasse delle arti marziali miste si accontenterà di 9 milioni. Secondo il Sun, l'annuncio ufficiale verrà dato nelle prossime settmane.

La solita fonte ben informata, avrebbe rivelato al Sun il motivo che ha spinto Mayweather a tornare sui suoi passi. "Floyd è impazzito dopo che Conor ha dichiarato che lo avrebbe schiacciato e messo ko in 30 secondi. E' ossessionato dall'idea di fargli mangiare le sue parole. Floyd detterà le regole, l'unica arte ammessa sarà la boxe e Conor dovrà perdere 25 libbre (11 kg circa, ndr). Il match è stato concordato il 2 maggio, ma Floyd ha voluto tenere nascosto il nome del suo rivale fino a ieri, quando ha rivelato agli amici che combatterà contro Conor".



Mayweather, 39 anni, ha all'attivo 49 incontri, tutti vinti (26 i ko). McGregor, star della UFC, ha 28 anni e ha un recordi di 19 vittorie (17 per ko) e 3 sconfitte.I puristi della boxe storceranno un po' il naso, ma non c'è dubbio che l'appuntamento di Las Vegas muoverà una montagna di dollari. Proprio come piace a Mayweather...