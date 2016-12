Boxe: Mayweather-Pacquiao, la sfida del secolo

11:45 - L'attesa è finita: il prossimo 2 maggio al Mgm Grand Hotel di Las Vegas andrà in scena il match di boxe del secolo, quello tra Floyd Mayweather Jr. e Manny Pacquiao, con in palio la cintura del Mondiale Welter. Il pugile americano ha postato sui social il contratto firmato per quello che si annuncia come l'incontro più ricco della storia visto che si parla di introiti per quasi 400 milioni di dollari.

Dopo che i due si erano visti a Miami lo scorso 27 gennaio in occasione di una partita Nba degli Heat, Mayweather ha detto: "Sono felice che la decisione di incontrarmi personalmente con Manny e discutere i dettagli direttamente con lui abbia permesso di arrivare a una positiva conclusione. Dare ai tifosi ciò che vogliono è sempre stato il mio obiettivo principale. Questo sarà il più grande evento sportivo di tutti tempi".

Immediata la risposta del campione filippino su Twitter: "Sono molto felice che io e Floyd Mayweather potremo dare ai tifosi l'incontro che sognano da molti anni. Dedicherò questa sfida ai miei fan e come sempre poterò gloria alle Filippine". Mayweather, 37 anni e imbattuto nei 47 incontri disputati, si è accordato per avere il 60% dell'incasso (circa 120 milioni di dollari) contro il 40% di Pacquiao (si parla di 80 milioni), 36 anni, che ha un record di 57 vittorie, due incontri finiti in parità e cinque sconfitte nella sua scalata che lo ha visto trionfare in 8 categorie di peso.

"Sono il migliore e questo incontro sarà un’altra opportunità per metter in mostra la mia classe e fare quello che mi riesce meglio: vincere. Manny cercherà di fare ciò che agli altri 47 non è mai riuscito, ma non ce la farà. Sarà semplicemente il numero 48", ha detto il sempre guascone Mayweather.



