Boxe, Mayweather come Tyson: una tigre in regalo

Floyd Mayweather non smette mai di ostentare la propria ricchezza e bizzarria e in questa occasione ha copiato Mike Tyson. Sbarcato in Russia, l'ex pugile che ha chiuso la carriera imbattuto ha ricevuto come dono di Natale anticipato dal MoneyTeam di Mosca un cucciolo femmina di tigre di due mesi. Il campione ha postato la foto su Instagram (subito diventata virale) e invitato i suoi followers a consigliargli un nome.