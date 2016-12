Boxe: Mayweather aggancia Marciano e si ritira

Mayweather ha deciso di ritirarsi con un incontro in qualche modo autocelebrativo: dopo aver vinto in primavera il 'match del secolo' contro Manny Pacquiao, quella con Berto era una vittoria annunciata. In molti si aspettavano l'annuncio della decisione di lasciare, che prontamente è arrivata.



L'incredibile ruolino di marcia di Rocky Marciano sembrava un record imbattibile: resisteva dal 21 settembre del 1955, Mayweather è stato in grado di raggiungerlo e per il momento ha deciso di non batterlo, anche se in molti pronosticano già un ritorno di 'Money' sul ring. 117-111, 118-110, 120-108: questo il punteggio dell'ultimo match della carriera di Mayweather. Superiorità netta e record, poi l'annuncio dell'addio davanti alla folla di Las Vegas.