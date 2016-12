3 marzo 2015 Boxe, la Cina va al massimo: l'America scopre la "Grande Muraglia" Taishan Dong, 213 cm per 130 chili, ha scelto il pugilato senza neanche un incontro da dilettante: tre match tre vittorie Tweet google 0 Invia ad un amico

14:03 - Arriva dalla Cina l'ultimo crac del pugilato mondiale. Il suo nome, Dong, richiama una delle cinque montagne sacre del taoismo e il suo fisico, 213 cm per 130 chili, non è da meno. Ma ancora più del suo aspetto, ciò che stupisce di Taishan, 26 anni, è che abbia scelto di fare la boxe senza neppure un incontro da dilettante alle spalle e, per riuscirci, sia emigrato in California da Oscar de la Hoya, che lo ha accolto nella sua Golden Boy Promotion.

Nonostante la stazza, la "Grande Muraglia" come lo hanno soprannominato negli USA, ha dimostrato fin da subito agilità e velocità fuori dal comune per un uomo così imponente. Ha debuttato a luglio vincendo subito, poi ha disputato un altro match a novembre e venerdì scorso ha ottenuto la sua terza vittoria da professionista contro McCrary, il primo avversario con un record positivo: "Ho iniziato con il basket, ho provato la kick boxing, ma il pugilato è la mia strada. Non ho fatto fatica ad adattarmi, devo soltanto imparare a proteggere meglio il corpo".



La Cina negli ultimi anni si è avvicinata molto alla boxe grazie alle imprese del peso mosca Zou Shiming, doppio oro olimpico, e di Zhang Zilei, peso massimo sconfitto da Cammarelle ai Giochi di Pechino, ma Dong potrebbe diventare ciò che Yao Ming fu per l’Nba, un ambasciatore del paese negli Stati Uniti: "De la Hoya — ha detto Taishan — vuole conquistare il mercato cinese perché crede in me e sa che posso diventare un crac. Le mie potenzialità sono ancora inesplorate, ma mi rendo conto di progredire ad ogni match". "Mi dò tre anni per raggiungere il livello più alto, poi tornerò in patria da campione".