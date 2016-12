Boxe in lutto: muore pugile australiano

Non ce l'ha fatta Davey Browne Jr, in coma per le lesioni cerebrali riportate in seguito al ko subito venerdì scorso dal filippino Magali a 30 secondi dalle fine della 12a ripresa di un incontro valido per il titolo regionale dei pesi superpiuma Ibf. Il 28enne pugile australiano, padre di due bimbi, è morto al Liverpool Hospital di Sydney, dov'era stato trasportato d'urgenza.