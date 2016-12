20 ottobre 2014 Boxe, il campione Pacquiao si dà al basket: esordio vincente Allenatore-giocatore della Kia Sorento, ha debuttato sul parquet da professionista ad appena un mese dalla difesa della sua corona dei pesi welter WBO Tweet google 0 Invia ad un amico

10:32 - Manny Pacquiao, pugile filippino campione del mondo WBO nei pesi welter, ha debuttato come giocatore professionista di basket ad appena un mese dalla difesa della sua corona dei pesi welter WBO. Pacquiao è sceso in campo domenica con i Kia Sorento nella neonata Philippine Basketball Association, campionato di basket delle Filippine: per lui solo 7' in campo con due palle perse, ma la sua squadra ha vinto 80-66 contro i Blackwater Elite.

Con i suoi 169 cm, Pacquiao non ha esattamente la statura e il fisico tipici di un giocatore di basket, ma è un grande appassionato di questo sport ed è allenatore-giocatore della Kia Sorento (in preseason ha anche giocato una partita in cui ha segnato un punto con due palle perse in 10 minuti). Dopo la partita, il campione filippino ha spiegato ai giornalisti che ora si prenderà una pausa dal basket per concentrarsi sul match per la difesa del titolo dei welter WBO, che si disputerà il 22 novembre a Macao contro l’imbattuto campione dei welter junior Chris Algieri.