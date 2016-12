Boxe, Clemente Russo vola a Rio: è la quarta Olimpiade

Nell'affascinante cornice dell'Expo di Milano, Clemente Russo batte nettamente ai punti sulla distanza delle otto riprese (77-75, 78-74, 78-74 il verdetto) il kazako Anton Pinchuk e strappa il pass per le Olimpiadi di Rio del 2016. Il 33enne campione di Marcianise, due argenti olimpici in bacheca conquistati nel 2008 e nel 2012, diventa così il primo pugile italiano della storia a disputare quattro Giochi Olimpici.

Non è stato un match spettacolare, ma la vittoria numero 200 in carriera è valsa a Clemente Russo la finalissima APB del prossimo settembre ma, soprattutto, la qualificazione alla sua quarta olimpiade consecutiva.



A fine match è stato lo stesso Tatanka a spiegare i motivi di un match sottotono contro un pugile già sconfitto nei tornei di qualificazione: "Ho combattuto con uno stiramento all'obliguo, ne soffro da mercoledì. Ero fermo, ho vinto di esperienza" ha spiegato il peso massimo



Russo è il secondo pugile italiano a strappare il pass per Rio dopo Valentino Manfredonia nei mediomassimi.