Boxe, bufera su Pacquaio: "Gay? Peggio degli animali"

Grandissima bufera intorno al pugile filippino Manny Pacquiao . L'otto volte campione del mondo, in corsa per le elezioni al Senato nelle Filippine , nel corso di un'intervista televisiva ha definito gli omosessuali come "peggio degli animali". Immediate le polemiche al quale lo stesso Pacquiao ha cercato di rimediare su Facebook: "Resto contro i matrimoni gay, ma non condanno gli omosessuali. Mi dispiace di aver ferito alcune persone".

