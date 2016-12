Boxe, a Las Vegas Mayweather batte Pacquiao ai punti

Floyd Mayweather jr. ha battuto Manny Pacquiao ai punti in 12 riprese sul ring della MGM Grand Garden Arena di Las Vegas in quello che era stato definito il "match del secolo" per il titolo mondiale dei pesi welter. Floyd Mayweather jr, che rimane imbattuto con uno score di 48 match vinti su 48, ha battuto largamente Pacquiao nel giudizio di tutti i tre giudici del combattimento.