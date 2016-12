Bosnia-Belgio: i tifosi si scambiano le sciarpe

13:30 - Il giorno dopo le brutte immagini ammirate in Serbia-Albania, fa il giro della rete un lato diametralmente opposto del modo di vivere il calcio nei tifosi. Protagonisti, questa volta in positivo, gli ultras del Belgio in trasferta in Bosnia, a Zenica. Al termine della partita, 1-1 sul campo, sono dovuti intervenire gli steward e la polizia locale, ma non per calmare gli animi, anzi. Il loro aiuto ha permesso a tifosi del Belgio e della Bosnia di scambiarsi le sciarpe in segno di rispetto. Questo in fondo è il calcio che vogliamo.