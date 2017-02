Bonucci: "Con il Porto servirà una grande Juve"

Archiviata la vittoria con il Palermo per la Juventus è il momento di tuffarsi nella Champions League. Volta pagina anche Leonardo Bonucci dopo la lite con Massimiliano Allegri e mette nel mirino il Porto: "Forse non sarà una squadra di cartello - racconta il difensore a Uefa.com - soprattutto rispetto alle altre che potevamo pescare negli ottavi, ma da parte nostra c'è il massimo rispetto. Per batterli ci vorrà una grande Juve".

"Loro hanno attraversato un periodo difficile a inizio stagione - ha proseguito il centrale bianconero - ma hanno superato alla grande quella fase di appannamento. Affronteremo una squadra che può contare su giovani interessanti e che contro di noi scenderà in campo con l'atteggiamento di chi non ha nulla da perdere. Per questo, dico che serviranno veramente due grandi prestazioni per proseguire il cammino in Europa".