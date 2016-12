Berlusconi: accordo buono per Milan

"Per ora è un accordo che deve essere confermato ma è una buona cosa per il Milan". Lo ha detto Silvio Berlusconi parlando dell'intesa con il broker thailandese Bee Taechaubol che prevede, entro otto settimane, la cessione del 48% del club. "Speriamo di poter procedere - ha poi aggiunto - per far tornare il Milan protagonista".