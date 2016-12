Bergamo: Atalanta invita baby tifoso fermato allo stadio, il padre rifiuta

15:47 - L’Atalanta ha tentato di riconciliarsi con la famiglia del piccolo tifoso juventino bloccato sabato sera allo stadio da uno steward, invitando il bimbo e i suoi genitori ad assistere ad un’altra partita. Il direttore generale nerazzurro Pierpaolo Marino, ha provato a contattare il padre del bambino per esprimere il rammarico della squadra per la vicenda. Il genitore ha preferito rifiutare l'invito per mantenere l’anonimato.

La vicenda - Il bambino era stato invitato dagli steward a coprire la maglietta di Tevez per poter entrare allo stadio. Il piccolo tifoso aveva indossato una felpa, scoprendo la maglia soltanto in occasione dei due gol del suo beniamino. In seguito all'episodio, il padre aveva deciso che d'ora in poi la famiglia avrebbe boicottato lo stadio bergamasco.



Eccesso di zelo - Il direttore generale dell'Atalanta, Pierpaolo Marino aveva commentato l'accaduto parlando di "eccesso di zelo da parte dello steward", sottolineando che la squadra non ha mai disposto alcuna direttiva per impedire l'ingresso a chi indossa la maglia di un club avversario.



D'accordo con l'ad juventino Giuseppe Marotta, Marino aveva pensato di invitare il baby tifoso e i suoi genitori ad assistere al ritorno del match allo Juventus Stadium. Ma l'iniziativa si è fermata davanti alla decisione del padre di bambino di proteggere la privacy della sua famiglia.