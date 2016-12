Berardi, dottor gol e mister rosso

Alla fine della scorsa stagione Domenico Berardi era, stando ai numeri, l'under 20 più prolifico dei cinque maggiori campionati europei: 16 centri alla prima stagione di Serie A, 14 la seconda, per un totale di 30 reti in 59 presenze, meglio anche del dio del calcio Leo Messi, che per arrivare a 30 gol nella Liga dovette giocare 12 partite in più. Ma se in campo i numeri di Berardi sono simili a quelli della Pulce, l'atteggiamento è invece completamente diverso e per il giovane attaccante azzurro anche le sanzioni disciplinari diventano da record: in due stagioni ha saltato ben 14 gare per squalifica, aspettando la stangata del Giudice Sportivo dopo il calcione rifilato ad Ansaldi nella gara di Genova.