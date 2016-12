Benzema, flirt con la ex di Witsel

Karim Benzema , attaccante 27enne del Real Madrid, mette a tacere le voci di un suo presunto flirt con Rihanna e ufficializza attraverso foto e video postati sui social la sua relazione con Analicia Chaves , ex fidanzata del centrocampista dello Zenit San Pietroburgo Axel Witsel . In uno dei video pubblicati, il giocatore francese sembra proprio provocare il collega quando, abbracciato alla ragazza, canta la frase di una canzone di Tupac: "Dici di essere un vincente, ma io mi sono ******* tua moglie"

Ventiseienne topmodel di Miami, Analicia Chaves, Ana Montana su Instagram, sta facendo impazzire i suoi follower caricando foto e filmati in cui appare nuda, video-selfie e scatti di baci e inequivocabili tête-à-tête con il nuovo fidanzato. Sul profilo creato sul blog 'Model Mayhem', Analicia nel 2009 si definiva "felice e sicura di me stessa. I miei principali interessi sono l'alta moda, la lingerie, tutto ciò che è glamour... ma soprattutto catturare l'attenzione della gente!". E finalmente ci sta riuscendo, la relazione con Karim Benzema l'ha fatta infatti schizzare tra i trend topic di Twitter in Francia.