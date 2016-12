Belgio, un infarto durante la partita: Tim Nicot muore così a 23 anni

"Troppo presto. Troppo giovane" twitta un suo compagno di squadra quando arriva la notizia del decesso. Tim Nicot, un ruolo da terzino nel Wilrijk-Beerschot, quarta serie del campionato belga, si è accasciato durante una partita venerdì scorso. Immediata la fuga in ospedale e il tentativo di salvarlo, fino al coma indotto, ma per il ragazzo non c'è stato più nulla da fare. Il caso riporta a quello del coetaneo Mertens.

Morto sul campo - "Ha lottato come un orso" per quasi tre giorni, circondato da familiari e compagni all'ospedale di Edegem, vicino ad Anversa. Dopo che un malore lo aveva colto in campo venerdì, durante un match a Hemiksem, il ragazzo era stato rianimato ma era rimasto privo di coscienza e in condizioni critiche. Quindi la decisione di trasferirlo nell'ospedale più vicino, nella cittadina a una decina di chilomentri da dove si stava svolgendo la partita. I medici hanno tentato la misura estrema del coma farmacologico, il cuore del giovane calciatore ha resisitito per alcune ore ma poi ha ceduto. La fine ufficiale della sua lotta viene annunciata alle 10.16 di lunedì: sul sito della sua squadra solo una foto e le due date, una per la nascita e una per la morte: 12 luglio 1991 - 11 maggio 2015.

Altri casi - Nicot aveva cominciato giovanissimo ed era approdato nel KFCO Wilrijk-Beerschot nel 2010 dove era diventato titolare dopo due anni. Il suo team ha tenuto aggiornati i fan fino alla fine, quando ha dato la notizia e twittato le condoglianze alla famiglia. Nei prossimi giorni nello stadio olimpico della città di Wilrijk sarà organizzata una serata in suo ricordo. A fine aprile la stessa tragica sorte era toccata al coetaneo Gregory Mertens, difensore di un altra squadra belga, il Lokeren, cittadina vicino a Gent: anche per lui un malore in campo, la rianimazione, il trasporto in ospedale e la prassi del coma indotto, ma dopo 72 ore è stato certificato il decesso. I casi dei giovani giocatori belgi riportano all'episodio che ha sconvolto la serie B italiana, quello di Piermario Morosini: Il 14 aprile 2012, al 31' di Pescara-Livorno il calciatore si accascia a terra in seguito a un'improvvisa crisi cardiaca. Morirà in ospedale all'età di 26 anni.