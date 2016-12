Belgio, rinvia l'eutanasia per tifare Bruges un'ultima volta

14:44 - L'ultimo desiderio prima della morte annunciata? "Vedere vincere la mia squadra del cuore un'ultima volta, poi me ne andrò in pace". Così si era espresso Lorenzo Schoonbaert, tifosissimo del Bruges, prima di chiedere lo spostamento della data della sua eutanasia per poter assistere alla partita contro il Mouskron. Accontentato dai medici, ma anche dai nerazzurri che hanno vinto il match 3-0. Lorenzo ha assistito alla partita dalla tribuna Vip, dando il calcio d'inizio del match. I tifosi poi gli hanno tributato un lungo striscione "You'll never walk alone Lorre".

Nella notte di martedì la famiglia di Lorenzo ha annunciato su Facebook che al loro caro era stata praticata l’iniezione letale, riportando la nota lasciata da Lorenzo: "Grazie a tutti i tifosi del Club per l’indimenticabile standing ovation che mi avete dedicato. YOU NEVER WALK ALONE!!!"