Belgio, eroico Gillet: l'ex Toro para tre rigori in una partita

Serata da ricordare e raccontare ai nipotini quella vissuta da Jean-François Gillet. Il 36enne portiere del Mechelen, ex di Bari e Torino, è stato il grande protagonista del pari per 1-1 della sua squadra sul campo del molto più quotato Anderlecht. Nella decima giornata della Jupiter League, al Parc Astrid Stadium, il portiere belga ha infatti parato tre rigori ad altrettanti diversi giocatori dell'Anderlecht: Praet al 7', l'italiano Okaka al 14' e Tielemans all'89'. I padroni di casa erano in vantaggio 1-0 e, grazie alle prodezze di Gillet, gli ospiti sono rimasti in partita fino al novantesimo, quando sono riusciti a trovare il gol del definivo pareggio grazie all'autorete di Mbodji nelle battute finali della gara. “Devo sempre cercare di fare la differenza per il mio club – ha detto Gillett a fine partita – e stavolta ci sono riuscito. E' stato un miracolo prendere un punto qui".