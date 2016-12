Beckham, gaffe clamorosa: "Spero che il Milan vinca la Champions"

Tutti gli appassionati ricordano quella volta che David Beckham , agli Europei del 2004, scivolò clamorosamente sul dischetto del rigore sparando il pallone alle stelle e lasciando gli inglesi a bocca aperta. La gaffe su cui è scivolato adesso lo Spice Boy non è certo così grave, ma può essere considerata altrettanto clamorosa: "Spero che il Milan vinca la Champions League " ha detto a Dubai, all'apertura di un negozio Adidas, a chi gli chiedeva la sua favorita per la vittoria della massima competizione europea.

Dimenticando evidentemente che i rossoneri non giocano la Champions da due anni, l'ex piede destro più educato d'Inghilterra ha detto: "Spero che una tra Manchester United, Psg e Milan possa vincere, sarei contento se una di queste squadre riuscisse a trionfare in una competizione così importante". Una risposta di cuore, ma lo scivolone non poteva passare inosservato.



Lo Spice Boy dimostra comunque di non aver perso interesse per il football parlando dei migliori giocatori del mondo dopo Messi e Ronaldo e incorona uno juventino: "Mi piace molto Morata - racconta a Sport360 - è un giocatore interessante, e lo è anche Marco Verratti con cui ho giocato nel Psg. Poi naturalmente c'è Neymar. In Inghilterra? Direi Rooney, sta facendo molto bene con lo United".