27 ottobre 2014 Bayern, Guardiola furibondo: lite con il quarto...donna Il tecnico dei bavaresi non condivide alcune decisioni arbitrali e arriva a stringere polemicamente e violentemente la mano alla signora Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:12 - In Germania, ma non solo, ha colto di sorpresa la reazione nervosa di Guardiola nei secondi finali di Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco, terminata 0-0. Il tecnico spagnolo, solitamente modello di eleganza ed educazione, domenica se l'è invece presa duramente con il quarto uomo ufficiale del match per un tempo di recupero, a suo dire, troppo scarso. Prima una vigorosa stretta di mano e poi anche un paio di pacche sulle spalle, certamente poco amichevoli. Il comportamento non è passato inosservato soprattutto per un motivo: il quarto uomo era una donna...