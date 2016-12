Playoff Nba: Warriors vincono senza Curry

I Warriors non non si fermano e vincono anche gara-2 del primo turno playoff Nba contro i Rockets per 1 15-106 , ipotecando il passaggio del turno: ora la serie è sul 2-0 . Nel prepartita Curry sente un po' di dolore alla caviglia e resta a riposo , a prendere le redini della squadra ci pensa Thompson che mette a referto 34 punti , a Houston non basta la solita grande prestazione di Harden (28 punti). Impattano la serie Dallas e Toronto.

Grande equilibrio, invece, nelle altre due partite in programma nella notte. I Mavericks battono i Thunder 85-84 e pareggiano la serie. Gara giocata punto a punto. Dallas si aggrappa ai 21 punti di Felton mentre a Oklahoma manca il guizzo finale nonostante i 21 punti di Durant e i 19 di Westbrook, che sbaglia il canestro della vittoria.



Serie sull'1-1 anche tra Raptors e Pacers, Toronto pareggia i conti in casa imponendosi per 98-87. Paul George realizza 28 punti per Indiana ma è scarso l'apporto dei suoi compagni, vittoria di squadra invece per i canadesi grazie ai 23 punti di Valanciunas, i 18 di Lowry e i 10 di DeRozan.