Petrucci grazia Hackett: dal 25 gennaio tornerà in Serie A

09:08 - L'EA7 riabbraccia Daniel Hackett in campionato. l presidente della FIP Giovanni Petrucci ha infatti concesso la grazia al giocatore dell'Olimpia, squalificato per sei mesi per aver abbandonato in estate il ritiro dell'Italia durante le qualificazioni europee. Grazie allo sconto della pena, Hackett potrà tornare a giocare in serie A a partire dalla prima giornata del girone di ritorno del 25 gennaio 2015.

Tutto era iniziato il 18 luglio a Trieste, con l'abbandono del giocatore del ritiro azzurro per "motivi ingiustificati e senza autorizzazione" e la conseguente squalifica di sei mesi decisa dalla Federbasket. L'asso dell'EA7 si era sempre difeso sostenendo di non essere in condizioni fisiche idonee per restare con la squadra e di non essere stato sufficientemente tutelato dallo staff medico. Tesi sempre respinta al mittente. La squalifica in campionato, iniziata il 12 ottobre, sarebbe dovuta terminare il 12 aprile e in questa stagione il play pesarese aveva giocato soltanto in Eurolega. Fino alla grazia di Petrucci, che di fatto dimezza la pena al giocatore e restituisce all'Olimpia il suo gioiello.