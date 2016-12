Olimpia Milano, tegola Gentile: andrà sotto i ferri

Non c'è pace per Alessandro Gentile. Il capitano dell'EA7 Milano sarà operato al pollice della mano destro dopo aver riportato una lesione capsulo-legamentosa durante la gara persa ieri con Capo d'Orlando: Gentile ne avrà almeno per 45 giorni e perderà dunque la prima parte dei playoff. Si tratta del quarto infortunio in stagione per il numero 5 dell'EA7.