Olimpia Milano: preso Krunoslav Simon dalla Lokomotiv Kuban

Nuovo tassello per l'Olimpia Milano che si è assicurata Krunoslav Simon, guardia proveniente dalla Lokomotiv Kuban. Il 30enne croato, 197cm di statura, è nazionale del suo Paese con la quale giocherà gli Europei del 2015. Negli ultimi due anni in Russia, Simon ha tenuto una media superiore ai 10 punti in Eurolega con un 38,1% da tre nella stagione in Eurocup. Ha firmato per una stagione con opzione su quella successiva.