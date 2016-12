Olimpia Milano, offerta a Datome: l'azzurro ci pensa

13:28 - E' cominciata la rivoluzione in casa Milano, che dopo aver salutato Hackett si è separata anche da coach Banchi, sostituito da Repesa. L'EA7, dopo una stagione deludente, è ora pronta ripartire con un nuovo progetto decisamente ambizioso, tanto che per rinforzare la squadra l'obiettivo è Gigi Datome, a cui è stata fatta un'offerta ufficiale. Il giocatore di Boston, che vorrebbe rimanere in Nba, si è preso due settimane di tempo per decidere.

Dopo due anni in Nba, Datome potrebbe dunque scegliere di tornare in Italia. Per ora si tratta solamente di un'ipotesi, che però l'azzurro ha deciso di prendere seriamente in considerazione mentre cerca di capire se per lui potrà esserci ancora un futuro negli Stati Uniti, la sua prima scelta.



L'ultima parte di stagione a Boston - dopo la disastrosa esperienza a Detroit - ha ridato fiducia all'ex giocatore di Roma, che attualmente è free agent ma sogna di poter strappare un nuovo contratto con i Celtics (dove è stimato dai compagni, ma la proprietà sembra avere altri progetti) o, eventualmente, di proseguire l'avventura americana in un'altra squadra.



Ecco perché l'azzurro si è preso due settimane di tempo per rispondere all'Olimpia, che gli ha presentato un'offerta concreta per la prossima stagione. E proprio a Milano, il prossimo 6 ottobre, arriveranno i Boston Celtics: Datome, quel giorno, potrebbe già essere la stella dell'Olimpia.