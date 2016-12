Olimpia Milano: Cinciarini c'è, McLean quasi

COLPO MCLEANCresciuto alla Xavier University, McLean (203 cm, 114 kg) ha giocato in Francia prima di essere acquistato nel 2012 da Scafati che, tuttavia, decide per il taglio dopo appena un paio di mesi. Il passaggio dall'Ostenda prima di approdare in Germania nella Basketball Bundesliga, all'inizio con la maglia della Telekom Bonn (MVP nel 2014) e poi, l'anno scorso, con quella dell'Alba Berlino. E' qui che McLean dimostra di poter competere ad alti livelli anche in campo europeo, realizzando in 21 incontri di Eurolega una media di 13,05 punti a partita e catturando 5,6 rimbalzi (in campionato 38 partite giocate con 14,11 punti e 5,95 rimbalzi). Al lungo nato a Brooklyn 27 anni fa il difficile compito di sostituire Samardo Samuels, escluso dal progetto della nuova era Proli.