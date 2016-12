Olimpia, ennesimo stop per Gentile: fuori altre 2-3 settimane

Un'altra volta ai box Alessandro Gentile , capitano dell 'EA7 Olimpia Milano : dopo aver inizialmente recuperato dall'infortunio rimediato in allenamento lo scorso 26 novembre, il cestista rimarrà fuori altre due o tre settimane per il riacutizzarsi del dolore all'adduttore sinistro. Gentile, che era riuscito a tornare nella sfida contro Reggio Emilia, persa 74-72, si è fermato ancora durante l'ultimo allenamento prima della partenza verso Zagabria.

In Croazia la squadra affronterà il Cedevita nella partita valida per il passaggio alle Top16 di Eurolega. Il capitano di Milano non ci sarà, in attesa del recupero definitivo: il suo rientro in campo è previsto per il 3 gennaio 2016, nella sfida casalinga contro Sassari.

Nell'ultimo allenamento prima di partire per Zagabria, Alessandro Gentile ha accusato un risentimento muscolare identico a quello subito (1) — Olimpia Milano (@OlimpiaEA7Mi) 10 Dicembre 2015