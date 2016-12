Nba: Westbrook resta ai Thunder, rinnovo da 85 milioni

Nell'ultimo periodo erano circolate delle voci secondo cui i Thunder avrebbero preso in considerazione l'idea di cederlo prima dell'inizio della stagione per non rischiare di perderlo senza nulla in cambio la prossima estate come accaduto per Durant, e invece ecco la decisione di Westbrook di legarsi alla franchigia di Oklahoma City e diventare il volto unico dei Thunder, senza più dividersi il ruolo di leader con lo stesso Durant. I ben informati hanno sempre ribadito la volontà di Russ di restare a OKC, di amare la comunità e la squadra, e di voler proseguire in maglia Thunder.



Il playmaker con la passione per la moda esce dunque dal mercato estivo 2017 e già da questa stagione guadagnerà il massimo salariale: 26.5 milioni di dollari invece dei 17.8 dell'atuale contratto. L'anno prossimo incasserà 28.5 milioni mentre nel 2018-19 arriverà a 30.6 milioni: il terzo anno è un'opzione, sarà quindi lo stesso Westbrook a deciderà se restare o uscire dall'accordo nell'estate 2018. La conferma di Russ, al comando di un gruppo giovane con l'ultimo arrivato Oladipo e i lunghi Adams e Kanter, sarà un'arma importante in vista dell'estate 2017 dove i Thunder daranno la caccia ad un'altra star da mettergli al fianco: il sogno è Blake Griffin, ala dei Clippers e nativo proprio di Oklahoma City.