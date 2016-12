Nba: Warriors insaziabili, Cavs in crisi senza LeBron

10:15 - Quarta vittoria consecutiva in Nba per Golden State che strapazza 117-91 Oklahoma mantenendo saldamente la vetta della classifica a Ovest con il miglior record della Lega (27 vittorie e 5 sconfitte). Senza LeBron James, infortunato, Cleveland perde 95-92 a Philadelphia. Per i Cavs quinto ko nelle ultime sei gare disputate. Un super Lillard, autore di 39 punti, trascina Portland al successo 98-94 sui Los Angeles Lakers.

Tutto fin troppo semplice all'Oracle Arena per i Warriors che abbattono i Thunder grazie ai 23 punti di Barnes e ai 19 del solito Curry. L'unico a salvarsi tra le fila di Oklahoma è Westbrook, a quota 22. Dopo 14 ko consecutivi in casa, i 76ers tornano al successo al Wells Fargo Center con 20 punti di Tony Wroten. Kevin Love ne segna 28 ma non riesce a sopperire all'assenza di LeBron James e così i Cavs sono costretti ad arrendersi.

Al Moda Center di Portland il grande protagonista è Damian Lillard che, coi suoi 39 punti, regala ai Trail Blazers il 27esimo successo da inizio stagione con tanto di secondo posto a Ovest. Nel terzo quarto i Lakers, grazie ai 23 di Hill, provano a scappare andando anche sul +10 ma Portland reagisce e chiude i conti nell'ultimo parziale.

Non finisce di stupire Atlanta che espugna 107-98 lo Staples Center battendo i Clippers nonostante i 26 punti di Griffin. Gli Hawks, sempre in vetta a Est, vengono trascinati da Millsap e Teague, autori di 23 e 20 punti. Terza vittoria di seguito per Chicago (114-105 contro Houston): top scorer dell'incontro è Pau Gasol con 27 punti e 14 rimbalzi. Con Bargnani ancora out, prosegue la crisi di New York che perde contro Memphis il 12esimo match consecutivo (105-83 il risultato). Knicks sempre più ultimi a Est.