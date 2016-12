Nba: Warriors inarrestabili, sconfitto anche Belinelli

Prosegue senza intoppi l'incredibile marcia di Golden State: gli Warriors portano a 18-0 il record di inizio stagione nella storia della Nba sconfiggendo senza troppi patemi i Kings. Solite prestazioni importanti per gli Splash Brothers, con Curry che firma 17 dei suoi 19 punti nel primo quarto e Thompson che ne mette 15 con 6/10 dal campo. Da segnalare però la seconda tripla doppia consecutiva di un Draymond Green in gran forma: 13 punti, 11 rimbalzi e 12 assist per il prodotto di Michigan State.



Anche un Bargnani poco impiegato, come spesso accaduto in questo avvio di stagione, deve alzare le mani di fronte a Cleveland (13esima vittoria in 17 gare, nona consecutiva alla Quicken Loans Arena). 26 i punti di LeBron James, 26 anche quelli di un Kevin Love che sembra aver ritrovato lo smalto di Minnesota. Il migliore degli italiani, al solito, è Gallinari: non una gran serata nemmeno per lui, a dire il vero, visto che i 12 punti in 34 minuti non servono a Denver per avere la meglio di Dallas, guidata al decimo successo stagionale dai 22 punti di Deron Williams.