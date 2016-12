NBA: Warriors in volata, Cavs in scioltezza

I Cleveland Cavaliers tengono a riposo Kyrie Irving ma superano facilmente 103-86 i Memphis Grizzlies, privi delle stelle Mike Conley e Marc Gasol. Kevin Love brilla con 29 punti e 13 rimbalzi, LeBron James e JR Smith aggiungono 23 punti a testa per completare il successo. Più difficile la vittoria dei Golden State Warriors, 113-109 a New Orleans coi Pelicans. Gli ospiti rimontano nella ripresa e poi nel finale si impongono con le giocate difensive di Durant, stoppata, e Draymond Green, rubata, sempre ai danni di Anthony Davis, autore di 28 punti. Per i Warriors ci sono 30 punti di Curry, 27 di Durant e la tripla doppia da 12 punti, 12 rimbalzi e 10 assist di Green (Golden State imbattuta, 15-0, quando Draymond va in tripla doppia).



Tutto facile per i Portland Trail Blazers che battono 114-95 gli Oklahoma City Thunder, presentatisi senza Oladipo. Westbrook si ferma a 20 punti, per i padroni di casa bastano i 17 punti con 9 assist di Lillard e i 18 di Plumlee. Vendetta per coach Tom Thibodeau che coi giovani Minnesota Timberwolves passa in rimonta 99-94 a Chicago contro la sua ex squadra, i Bulls. I Twolves recuperano 21 punti di disavanzo (49-28) e si impongono nel finale grazie ai 24 punti di LaVine e ai 23 di Wiggins. Successo esterno anche degli Orlando Magic, 131-120 in casa degli Atlanta Hawks, con 29 punti di Ibaka e 26 con 14 assist di Payton, mentre i New York Knicks perdono 113-111 in overtime a Phoenix contro i Suns nonostante un Porzingis da 34 punti.