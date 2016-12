Nba: Warriors in semifinale, i Bucks restano in vita

11:04 - Nella notte Nba i Warriors raggiungono la semifinale playoff nella Western Conference chiudendo sul 4-0 la serie con i Pelicans. Golden State vince 109-98 con 39 punti di Curry e 25 di Thompson. Restano in vita i Bucks che battono 92-90 i Bulls grazie a un buzzer beater di Bayless sulla sirena: serie sul 3-1 per Chicago. In Gara-3 arriva il primo ko degli Hawks (91-83) contro i Nets. Memphis sul 3-0 dopo il 115-109 rifilato a Portland.

Per la seconda volta consecutiva Golden State espugna lo Smoothie King Center di New Orleans volando così alle semifinali di Conference grazie ai 39 punti di un sontuoso Stephen Curry (con 9 assist e 8 rimbalzi) e ai 25 di Klay Thompson. Esce di scena comunque a testa alta Anthony Davis che di punti ne mette 36. Con ogni probabilità la prossima avversaria di Golden State sarà Memphis che nella notte si è imposta 115-109 in Gara-3 sui Trail Blazers portando la serie sul 3-0. I Grizzlies, in difficoltà al tiro, costruiscono la loro vittoria dalla lunetta (39/43). Sono 25 i punti di Marc Gasol mentre a Portland non bastano i 27 di Nicolas Batum.



A Est Milwaukee vince all'ultimo secondo contro Chicago con un buzzer beater di Jerryd Bayless che sfrutta il mancato posizionamento difensivo di un distratto Derrick Rose, autore di 14 punti. Top scorer è Jimmy Butler con 33 punti. Dopo aver dominato la Eastern Conference nella regular season, gli Hawks cadono in Gara-3 a Brooklyn ma restano avanti 2-1 nella serie. A trascinare i Nets ci pensa Brook Lopez che mette 22 punti e 13 rimbalzi a referto. Chiude a 22 anche DeMarre Carroll per Atlanta mentre Paul Millsap si ferma a 18 punti con 17 rimbalzi.